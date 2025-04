Obra no metrô muda intervalo entre viagens a partir desta terça-feira (22)

Devido às obras na linha 1 do metrô de Belo Horizonte, o intervalo entre as viagens sofrerá mudanças durante a semana.

Nos próximos dias, as equipes farão atividades na via e na rede de alimentação elétrica dos trens.

Segundo a concessionária do metrô, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos entre 20h e 23h de terça-feira (22/4) à sexta-feira (25/4).

Após as 20h, nas estações Minas Shopping, São Gabriel e Primeiro de Maio os trens passarão por um só lado da plataforma e será necessário que os usuários verifiquem a direção da composição antes de embarcar.

A concessionária ainda destacou que não haverá baldeação durante a realização das atividades.

As informações sobre as mudanças operacionais são divulgadas no instagram oficial do Metrô BH e no site institucional. Além disso, nas estações, os comunicados são exibidos em telas digitais, transmitidos pelo sistema de sonorização e reforçados por sinalização visual. Equipes de atendimento e segurança também estarão no local para orientar os passageiros.

Horário habitual

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. Intervalo dias úteis é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h. O intervalo habitual aos sábados é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Aos domingos e feriados, o intervalo é de 15 minutos durante todo o dia.



