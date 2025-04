PUC Minas lamenta morte do papa Francisco e decreta luto de nove dias

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) lamentou, nesta segunda-feira (21/4), a morte do Papa Francisco e decretou luto de nove dias em homenagem ao líder religioso. As atividades acadêmico-administrativas, no entanto, serão mantidas normalmente. A tradicional Celebração Pascal da universidade, marcada para a próxima quarta-feira (23/4), será também dedicada ao papa.

Em nota oficial, a instituição destacou o papel transformador de Francisco à frente da Igreja Católica e ressaltou o seu legado de humildade, diálogo e compromisso com os mais vulneráveis. “Deixa como legado uma Igreja em Saída, missionária e que deve mover-se ao encontro de todos que necessitam do Evangelho”, diz o comunicado.

O reitor da PUC Minas, professor e padre Luís Henrique Eloy e Silva, membro da Pontifícia Comissão Bíblica no Vaticano, por nomeação do próprio Francisco, afirmou que é simbólico que a morte do papa tenha ocorrido na abertura do período pascal.

Segundo ele, o ministério de Francisco foi marcado pela defesa da vida, da justiça social e de uma economia sustentável. “Francisco defendeu uma Educação Integral, com princípios que valorizam a pessoa humana, a solidariedade e a promoção do diálogo”, destaca a nota.

O arcebispo de Belo Horizonte e grão-chanceler da PUC Minas, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, também se manifestou sobre a perda. “Deus seja louvado pelo Papa Francisco. Que o nosso pesar se transforme em gratidão e reverência. (...) Que sejamos fiéis ao caminho que ele apontou e aos horizontes que ele nos desenhou”, declarou.