Relembre: papa Francisco rezou em praça do Vaticano vazia na pandemia

Em 27 de março de 2020, o papa Francisco comoveu o mundo ao rezar, sozinho, pelo fim da pandemia da COVID-19 na Praça de São Pedro, completamente vazia. O Sumo Pontífice, que morreu nesta segunda-feira (21/4), concedeu, na ocasião, o perdão de todos os pecados aos fiéis.

Na bênção extraordinária Urbi et Orbi, o pontífice pediu para Deus "olhar a dolorosa situação" da humanidade. "Deus onipotente e misericordioso, conforta teus filhos e abre nossos corações à esperança, porque sentimos sua presença de Pai em nosso meio", rogou.

Em outro momento, o papa pediu fé, paciência e união para os católicos, no momento que chamou de “caos social”. "É tempo de separar aquilo que é necessário daquilo que não é (…) Estamos todos no mesmo barco, todos”, disse.

Na Praça de São Pedro, onde ocorreu a bênção, estava um crucifixo considerado milagroso. A cruz tinha mais de 500 anos e foi usada para conter uma peste na Itália em 1522. Por isso, a peça religiosa foi levada ao Vaticano para a celebração pelo fim do coronavírus.

Na ocasião, a Itália era um dos países mais atingidos pela COVID-19, com cerca de mil mortes por dia pela doença. Em outro momento, o papa disse que "os médicos, enfermeiros, enfermeiras, irmãs, padres" que morreram combatendo a pandemia do novo coronavírus "morreram no front como soldados que deram suas vidas por amor”.

Encontro do Papa Francisco com o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo Servizio Fotografico de L.O.R/Divulgação Papa Francisco em encontro com o presidente Lula Ricardo Stuckert Papa Francisco com o bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte dom Vicente de Paula Ferreira na visita feita por dom Vicente ao Vaticano VaticanPress/Divulgação

"Sinto-me próximo do povo de Deus, especialmente daqueles que mais sofrem, das vítimas da pandemia, da dor do mundo", acrescentou o papa na Sexta-Feira da Paixão daquele ano. Ele também disse que contempla "a esperança, que não tira a dor, mas não decepciona".

No Natal de 2020, Francisco pediu aos líderes mundiais que garantissem acesso irrestrito às vacinas contra COVID-19. "Que o Filho de Deus renove nas lideranças políticas e governamentais um espírito de cooperação internacional, começando pela saúde, para que todos tenham acesso às vacinas e tratamento", declarou.