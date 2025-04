Papa morreu em seu apartamento da residência de Santa Marta, diz o Vaticano

O papa Francisco faleceu no apartamento em que morava na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano, onde viveu desde sua eleição em 2013, informou o serviço de imprensa da Santa Sé.

As causas do falecimento do papa argentino, 88 anos, serão divulgadas "provavelmente" nas próximas horas, após o atestado oficial de óbito, previsto para 18h00 GMT (15h00 de Brasília, acrescentou o serviço de imprensa da Santa Sé.

cmk/ljm/thm/an/mb/fp