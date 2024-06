Resultado foi divulgado no Diário do Legislativo na edição desta quarta-feira (26/06)

Os candidatos ao concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) já podem conferir o resultado e a classificação final para os cargos de consultor legislativo, consultor do processo legislativo e redator revisor. Nesta quarta-feira (26/6), a ALMG divulgou a lista completa com os nomes dos candidatos aprovados no Diário do Legislativo (clique aqui para conferir).





O prazo para recursos contra o resultado e a classificação vai até a próxima sexta-feira (28/6).

Leia também: ALMG nomeia aprovados em concurso para cargos de nível médio e superior





Veja os cargos contemplados:





Consultor Legislativo – Área I – Desenvolvimento Econômico e Regional

Consultor Legislativo – Área II – Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário

Consultor Legislativo – Área III – Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia e Inovação

Consultor Legislativo – Área IV – Saúde, Assistência Social e Trabalho

Consultor Legislativo – Área V – Direitos Humanos e Segurança Pública

Consultor Legislativo – Área VI – Finanças Públicas

Consultor Legislativo – Área VII – Administração Pública

Consultor do Processo Legislativo

Redator-Revisor