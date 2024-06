A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nomeou os novos servidores aprovados no concurso público para os cargos de técnicos de apoio legislativo e de analista legislativo. A homologação e a nomeação foram publicadas no Diário do Legislativo desta terça-feira (4).

Segundo a ALMG, ao todo são 42 nomeados, que receberão um e-mail da Assembleia ainda nesta terça-feira com as orientações sobre os próximos passos, prazos e a documentação necessária para os procedimentos de posse.

A partir da nomeação, as pessoas farão exame admissional e entrega dos documentos ao setor responsável. A posse coletiva está marcada para o próximo dia 17 de junho. No dia seguinte terá início o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da ALMG (Cfal), que terá duração de três semanas.

Em paralelo, serão realizadas as ações do processo de alocação por competências, que consiste em análise do perfil profissional, entrevistas e conversa com os gestores. O titular da GGP, Henderson Domingos, explica que as atividades de recepção de forma coletiva são importantes, pois possibilitam uma melhor integração do servidor, além da definição de uma lotação mais adequada ao seu perfil.

Caso precise, a ALMG afirma que o servidor poderá tomar posse em qualquer outra data posterior, dentro do prazo permitido.

Confira as especialidades que tiveram nomeados

Cargo de Técnico de Apoio Legislativo



Técnico de Apoio Legislativo

Técnico em Eletrônica

Técnico em Telecomunicações

Cargo de Analista Legislativo



Analista de Sistemas

Arquiteto

Arquivista

Bibliotecário

Consultor Administrativo

Engenheiro de Telecomunicações

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Mecânico

Jornalista (assessor de imprensa e produção de mídias multimídia)

Relações Públicas