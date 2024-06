A sinalização trecho da MG-030 onde ocorreu uma batida entre um ônibus, um carro e uma carreta, na manhã de segunda-feira (24/6), vai ser revitalizada com a colocação de novas placas. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Nova Lima, na Grande BH.

As defensas metálicas, conhecidas como guard rail, que foram danificadas serão substituídas. A previsão é de que as intervenções fiquem prontas na primeira quinzena de julho.

Relembre o caso

Um acidente entre um ônibus, um veículo de passeio e uma carreta interditou o trânsito na MG-030, no sentido Nova-Lima/BH, na manhã de segunda-feira (24/6). Uma gestante chegou a dar à luz em meio a toda confusão. Ao todo, 12 pessoas estavam nos veículos envolvidos no acidente, sendo seis vítimas levadas pelo resgate.

O desastre aconteceu por volta das 6h, na altura do Bairro Vale dos Cristais, em Nova Lima, Grande BH, e envolveu o ônibus da linha 3832, uma carreta carregando grama e um veículo de passeio Toyota Corolla preto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carreta seguia no sentido Nova Lima, quando o motorista teria perdido o controle na direção na descida ao fazer uma curva na via. Assim, acabou invadindo a contramão, rompendo o guard rail e atingido o coletivo e um carro que seguiam no sentido BH.

O caminhão tinha a documentação regularizada. Houve um princípio de incêndio na carreta após a batida. Bombeiros utilizaram a serragem na via, aplicando-a sobre o vazamento de óleo do caminhão.

Das 12 pessoas envolvidas no acidente na MG-030, constam um motorista da carreta, um do veículo de passeio e outros dez ocupantes do ônibus. Seis pessoas foram socorridas com suspeitas de fraturas, traumas, cortes e escoriações, mas nenhuma em estado grave.