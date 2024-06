Com o objetivo de fortalecer a filosofia e a estratégia de polícia comunitária em Minas Gerais, cinco policiais militares de Minas Gerais participaram de um intercâmbio técnico-profissional na província de Yamanashi, no Japão. A viagem aconteceu em 14 de junho e durou dez dias. Os integrantes da comitiva mineira foram vencedores do Prêmio Boas Práticas de Polícia Comunitária 2023.



A comitiva, recebida pelo governador da província, visitou delegacias, laboratórios científicos e outros serviços prestados pela polícia japonesa à população. Yamanashi mantém, há 50 anos, um acordo de cooperação com o Governo de Minas para estabelecer parcerias fundamentais ao desenvolvimento dos estados.

Para o sargento Hildo Nunes de Moraes Junior, do 32º Batalhão da PMMG, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a experiência possibilitou conhecer um pouco da polícia japonesa e das estratégias de policiamento comunitário exercidas no país. O oficial afirma que o intercâmbio de aprendizado foi importante para a criação de novas ideias junto à comunidade do Bairro Martins.

De acordo com a corporação, esse é um dos bairros beneficiados com o Projeto de Mobilização e Interação Comunitária em Redes, pelo qual o sargento alcançou o primeiro lugar do Prêmio Boas Práticas. “Foi uma imersão profunda no conceito de policiamento comunitário e em uma filosofia que transforma a relação entre polícia e sociedade”, acredita o sargento Hildo Nunes.

Desde 2010, a PMMG desenvolve diversos serviços de policiamento comunitário baseados no Sistema Koban japonês, sendo o principal deles as Bases de Segurança Comunitárias (BSC), tendo o estado se tornando uma referência nessa estratégia.

Erica Milena de Oliveira Couto, sargento do 40º Batalhão, trouxe na bagagem ao retornar para Minas os mesmos ensinamentos que o colega. A militar integra o projeto Mulheres em Ação, de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), também vencedor do concurso.





“Foi uma oportunidade ímpar de aprendermos e, acima de tudo, nos inspirar com práticas que podem enriquecer nossas próprias comunidades”, analisa a sargento, que ficou com o terceiro lugar no Prêmio Boas Práticas de Polícia Comunitária 2023.

Prêmio Boas Práticas

Para o chefe de Polícia Comunitária da PMMG e coordenador do Prêmio Boas Práticas, major Ronan Sassada, o objetivo da premiação e do reconhecimento é fomentar iniciativas que identificam e resolvem problemas, de forma participativa, envolvendo a comunidade e outros órgãos públicos e privados no estado. “Esta é a essência da polícia comunitária em Minas”, pontua o major Ronan Sassada.

Vencedores do Prêmio Boas Práticas de Polícia Comunitária 2023

1º lugar: Projeto de Mobilização e Interação Comunitária em Redes, de Uberlândia

2º lugar: Projeto Guardiões da História, de Ouro Preto

3º lugar: Projeto Mulheres em Ação, de Ribeirão das Neves

4º lugar: Projeto Música na Escola, de Belo Horizonte

5º lugar: Projeto A União Gera Prevenção, de Serra do Salitre



*Com informações de Agência Minas