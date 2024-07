Um acidente com uma carreta carregada com 15 mil litros de combustível fechou a Via Expressa na altura do bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (1º/7). Houve o vazamento de sete mil litros de combustível.

Devido ao risco de explosão, os dois sentidos da via foram interditados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação com o uso de espuma. Moradores de prédios próximos ao local do acidente precisaram sair de casa por segurança.