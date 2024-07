Um acidente envolvendo uma carreta carregada com combustível fechou a Via Expressa, na altura do bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (1º/7).



Devido ao risco de explosão, os dois sentidos foram interditados da rodovia foram interditados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação.

Segundo o condutor do caminhão, ele fez uma conversão indicada pelo navegador no GPS, perdeu o controle da direção e tombou de frente a um lote vago.

Bombeiros usaram espuma para eliminar risco de explosão Jacqueline Souza

Houve o vazamento de sete mil litros de combustível. A carreta transportava 15 mil litros de óleo diesel S10, gasolina e etanol. Com o tombamento, a carreta se desprendeu do cavalo mecânico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combustível que vazou na pista e entrou em algumas galerias de rede pluvial. O Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Demad) e a empresa responsável pelo transbordo da carga já estão no local.

Bombeiros empenharam 3 viaturas e um efetivo de 12 militares no local. Ninguém ficou ferido.

Trânsito complicado

O trânsito está interrompido nos dois sentidos da Via Expressa. Há longos engarrafamentos, do Bairro Coração Eucarístico até o Carlos Prates e até as redondezas do Anel Rodoviário.

Com o bloqueio da pista, o trânsito dentro do bairro se intensificou, especialmente nas ruas Dom Joaquim Silvério, que dá acesso à Avenida Vereador Cícero Ildefonso, e na Coração Eucarístico de Jesus, principal saída do bairro.

O motorista que sai de Contagem e segue sentido BH pode acessar Avenida Vereador Cícero Ildefonso, entrar no bairro e voltar para a Via Expressa acessando a rua Coração Eucarístico de Jesus.