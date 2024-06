Quatro pessoas de uma mesma família morreram e outras quatro ficaram feridas gravemente depois de uma batida de frente entre um Honda Civic e um Toyota Etios, na noite desse sábado (29/06), entre Francisco Sá e Capitão Enéas, no Norte de Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos trafegavam em sentidos opostos e colidiram de frente na rodovia MG-122, na altura do KM250, nas proximidades do povoado de Camarinhas.

O acidente ocorreu por volta de 21h20. Uma família inteira que estava no Toyota Etios morreu. O carro ficou capotado no acostamento e os bombeiros retiraram os corpos do pai, de 40 anos, da mãe, de mesma idade, de um adolescente de 12 anos e de uma menina de 4 anos das ferragens do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 'ao todo, foram oito vítimas, sendo três do sexo masculino (18, 27 e 29 anos) e uma do sexo feminino (19 anos) que tripulavam o Honda Civic. Todas sofreram lesões ou ferimentos graves. Elas foram atendidas e transportadas para hospitais de Montes Claros por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU". Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.