Uma mulher, de 48 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na noite desse domingo (30/6), na Avenida Wenceslau Braz, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro Honda Civic seguia sentido bairro quando bateu no veículo Fiat Uno, que seguia sentido centro. As causas e a dinâmica do acidente serão investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil.

Uma passageira do Fiat Uno morreu ainda no local do acidente. O motorista da Uno, de 47 anos, e o condutor do Honda Civic, de 24 anos, sofreram ferimentos leves. Os dois foram socorridos para a UPA.

Após a conclusão dos serviços periciais da Polícia Civil, a vítima fatal foi removida do veículo Uno e entregue à funerária municipal.

A Polícia Militar esteve presente no local para isolar a área do acidente e tomar as providências necessárias em relação aos veículos e condutores.

Leia: Incêndios perto de casas em BH e Ribeirão das Neves mobilizam bombeiros

Ambos os veículos envolvidos foram rebocados por guincho para o pátio.