Um homem de 49 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na BR-354, no município de Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais, neste domingo (30/6), após capotar o carro que conduzia ao desviar de um cachorro. Ele foi resgatado nove horas depois do acidente.

Conforme a corporação, o motorista seguia na direção do município de Formiga e se deparou com o animal no meio da via, na altura do KM 480 da rodovia, momento em que perdeu o controle da direção ao evitar o atropelamento durante a madrugada, por volta de 2h.



O Corpo de Bombeiros só recebeu o chamado às 11h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também auxiliou no resgate. A vítima não tinha ferimentos aparentes, mas queixava-se de dores no braço esquerdo. Não havia outros ocupantes no automóvel.



Na ocasião, a vítima não conseguiu pedir ajuda, pois ficou presa dentro do carro e não estava com celular. Pela manhã, uma motorista que passava pela rodovia viu o carro fora da pista e acionou a corporação.



No fim de maio, uma mulher, de 25 anos, também perdeu o controle do carro que conduzia e capotou ao desviar de um cachorro na LMG-879, no município de Machado, no Sul do estado. Ela estava acompanhada de um homem, de 27.

O veículo seguia em sentido aos municípios de Alfenas e Poços de Caldas. Na ocasião, quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já estavam fora do carro. Elas tiveram apenas ferimentos leves e dispensaram atendimento médico.