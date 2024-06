Na capital, militares foram empenhados no combate às chamas no Bairro Camargos

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado neste domingo (30/6) para atender duas ocorrências de incêndio nas proximidades de residências: uma em Belo Horizonte e outra em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana. Não há registro de feridos.



Na capital, militares foram empenhados no combate às chamas no Bairro Camargos, localizado na Região Oeste de BH. As chamas começaram em uma área de vegetação nas proximidades da divisa com o Bairro Santa Maria, perto de uma escola da rede estadual de ensino.

Ribeirão das Neves

Por volta das 16h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio de grandes proporções no Bairro Menezes, em Ribeirão das Neves, também em área de vegetação ao redor de residências e perto de uma igreja da Assembleia de Deus.



Os militares dizem que não há indícios de que as chamas tenham começado em decorrência de ação criminosa. O combate ao fogo se concentrou em pontos estratégicos nas proximidades das casas. Em locais de difícil acesso, moradores foram evacuados.



As chamas atingiram algumas edificações, mas não houve danos às estruturas. Ainda no fim da tarde, os militares disseram que a situação estava “controlada”.



Até o fechamento desta publicação, o Corpo de Bombeiros não havia divulgado novas informações sobre as ocorrências.