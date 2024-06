Os participantes de uma festa junina no Bairro Vila Novo São Lucas, na Rua Doutor Argemiro Resende Costa, 193, próximo à Vila Cafezal e ao Centro Cultural, em Belo Horizonte, curtiam a celebração na noite de sábado (29/06), quando foram surpreendidos com um incêndio de grandes proporções.

A chamada para o Corpo de Bombeiros ocorreu por volta de 21h25 e, de acordo com informações de populares, depois de uma queima de fogos em um evento junino, o projétil de um dos foguetes teria atingido a vegetação de uma área de mata nas mediações.

Mas, enfatiza os Bombeiros, esta seria uma suspeita de hipótese relatada, não é uma informação oficial apurada e verificada.

Área queimada



O incêndio alarmou o entorno e realmente, conforme os Bombeiros, havia risco de os focos se alastrarem para residências no aglomerado.



No entanto, os militares controlaram as chamas com uso de abafadores. Mas a área queimada foi de cerca de 5 mil metros quadrados.



De acordo com os Bombeiros, havia muitas pessoas na região, próximas ao local do incêndio, porém ninguém se feriu, nem passou mal por incômodos em consequência de fumaça.



Não há informações se a situação do incêndio afetou a continuidade do evento.