O acidente que matou pai e mãe, de 40 anos, e os dois filhos do casal, de 12 e de 4 anos, na noite deste sábado (29/06), em Francisco Sá, no Norte de Minas, ocorreu quando a família retornava de viagem de visita a familiares em Pernambuco, de acordo com informações da Polícia Militar. Outras quatro pessoas estão gravemente feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o casal retornava com os filhos para São Paulo, onde viviam, pela rodovia MGC-122, quando o Toyota Etios em que estavam colidiu de frente com um Honda Civic que seguia no sentido Capitão Enéas, na altura do KM250.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu aos feridos do Honda Civic, levando para a Santa Casa de Montes Claros um homem de 29 anos com ferimentos na região cervical e no membro inferior esquerdo; um jovem de 18 anos, com traumatismo crânio-encefálico; uma mulher de 19 anos que apresentava escoriações e suspeita de fratura de fêmur. Um outro homem de 27 anos foi levada para o hospital pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves, mas seu estado de saúde ainda não é conhecido.

Os quatro feridos são moradores de Montes Claros. O local do acidente é próximo à comunidade de Camarinhas, no trecho entre Capitão Enéas e o entroncamento com a BR-151.

A estrada tem poucas curvas e um traçado predominantemente reto nesse trecho, mas não dispõe de acostamentos. O asfalto também requer manutenção pois se encontra desgastado. Na noite anterior, um jovem de 26 anos também morreu na mesma rodovia, depois de ter capotado o carro com outras duas pessoas próximo a Janaúba.





Ao deixar o veículo acidentado para procurar por ajuda, o homem acabou não sendo visto por um outro veículo e foi atropelado e morto.