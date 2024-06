O clima em Minas Gerais permanece aberto, com baixa nebulosidade e ar seco extremo no Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba, de acordo comas projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Belo Horizonte, o domingo (30/06) deve ser de céu claro a parcialmente nublado com tempo seco, à tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima foi 15 °C e a máxima pode chegar aos 28ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 25%, à tarde, segundo a Defesa Civil de BH.

A baixa umidade relativa do ar também predomina nas regiões de Minas. No Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba o índice varia entre 30% e 20%, o que causa risco de incêndios florestais e à saúde devido ao clima.

O Inmet recomenda que a população dos locais mais secos bebam bastante líquido, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.