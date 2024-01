Um acidente entre carro e carreta matou um bebê de seis meses e deixou outras três pessoas feridas no fim da madrugada desta sexta-feira (5/1), na MGC-122, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro Honda Civic seguia na rodovia sentido Montes Claros quando bateu de frente na carreta, que vinha no sentido contrário, na altura do km 259.

O motorista da carreta contou que o carro rodou na pista de rolamento antes de bater de frente com o veículo.

Quatro pessoas estavam no Honda Civic na hora do acidente. Uma mulher, de 22 anos, ficou presa entre as ferragens e foi socorrida inconsciente e em estado grave.

O motorista, de 29 anos, também ficou preso às ferragens e foi socorrido consciente e orientado, com ferimentos pelo corpo e fratura de fêmur.

Uma criança, de 3 anos, estava sentada na cadeirinha no banco traseiro com ferimentos leves no rosto. Um bebê foi projetado do carro e estava morto na pista de rolamento.

Os militares usaram ferramentas específicas para fazer a retirada dos passageiros de dentro do carro. As vítimas foram repassadas para as unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O perito da Polícia Civil esteve no local.

A Polícia Militar permaneceu na rodovia para manter a segurança, sinalização e controle do trânsito.