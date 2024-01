Um homem, de 24 anos, foi preso e um adolescente, de 17, foi apreendido suspeitos de roubo a uma casa do bairro Magalhães, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (5/1).

Segundo a Polícia Militar, o morador da residência contou que, ao chegar em casa, encontrou a porta arrombada e vários objetos furtados.

Três suspeitos pularam o muro do imóvel e retiraram as travas do portão. Com uma dessas travas, os homens conseguiram inutilizar uma das câmeras do circuito de segurança da casa. A porta da casa foi arrombada com um facão. Depois do roubo, o trio fugiu por uma mata.

Com o apoio das câmeras do Olho Vivo, a PM identificou os três homens andando pela região. Dois deles usavam mochilas e um levava uma televisão enrolada em um edredom.

Suspeito flagrado andando com televisão enrolada em um edredom PMMG/Divulgação

Depois de rastreamento na região, a polícia prendeu dois suspeitos e recuperou o material roubado. O terceiro suspeito, de 27 anos, já foi identificado, mas conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Ao todo, a polícia recuperou um facão, brinquedos, uma televisão, um controle de televisão, duas blusas, um perfume, dois chinelos, duas mochilas, uma calça e um edredom.

A dupla e o material recuperado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.