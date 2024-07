Há mais de 100 dias de chuva, Belo Horizonte enfrenta um período de seca neste ano. Mas, afinal, quando vai chover na capital?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade do período acabar amanhã. No entanto, a meteorologista Anete Fernandes explica que a possibilidade é baixa e, caso ocorra, será entre a noite de terça-feira (30/7) e madrugada de quarta (31).

A condição climática é decorrente da atuação de uma centro-baixa pressão no litoral paulista que, aliada ao avanço de uma frente fria pelo oceano, pode trazer chuva fraca e isolada para o centro-sul e leste de Minas Gerais.

A mudança climática também abre passagem para uma fraca massa de ar frio, que tende a diminuir as temperaturas a partir da próxima quarta-feira (31/7). Segundo a especialista, a temperatura máxima de terça-feira deve ser de 28ºC e a mínima de 14ºC, já na quarta, a máxima cai para 25ºC e a mínima para 12ºC.

Quinta-feira (1/8) deve ser um dia mais frio, com previsão de temperatura máxima de 24ºC e mínima de 10ºC.

Nesta segunda-feira (29), a previsão indica que o céu fica claro a parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 15ºC e a máxima pode chegar a 28ºC.

A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde, evidenciando o tempo seco na capital, que está sob alerta para baixa umidade até as 18h de terça. Se a chuva prevista para amanhã ocorrer, BH se afasta da seca histórica de 2019, quando ficou sem registro de chuva por 113 dias.