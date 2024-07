Chamas atingiram Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, durante o culto noturno deste domingo (28/7). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o fogo teria sido ateado no lado externo da igreja por um morador de rua perto de 19h. O incêndio atingiu o vitral e uma parede externa da igreja. Um vídeo do circuito de segurança mostram fiéis deixando o culto às pressas.





De acordo com o pastor Ruan Noce Gomides, o fogo foi apagado pelos próprios fiéis. “Os irmãos voluntários da PIBBH que bravamente combateram o incêndio impediram que o fogo se alastrasse. Afirmo que, se o espaço estivesse vazio – por exemplo, uma hora mais tarde – um grave incêndio poderia ter se alastrado, causando danos irreversíveis a todo o nosso patrimônio histórico e espiritual”, detalha.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que não foi chamado para combater o fogo. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o incêndio começou por causa de uma briga envolvendo dois moradores de rua.

Resgate dramático: bombeiros salvam criança engasgada com cotonete





Depois da briga, um dos homens retornou e, ao não encontrar o outro morador, ateou fogo nos pertences do desafeto. Entre os objetos estão um sofá, colchões e cobertores encostados na parede externa da igreja. A parede próxima à Avenida Augusto de Lima pegou fogo, o que atingiu o vitral.





Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar foram acionadas. “A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que apura o fato ocorrido na noite de ontem (28/7), em um templo religioso localizado na região central de Belo Horizonte. Até o momento, não houve conduzido à Delegacia”, ressalta em nota.