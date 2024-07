O animal foi localizado pendurado em árvore da espécie jatobá, localizada na zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro



Um bode foi encontrado morto, sem as patas e a cabeça, e pendurado em uma árvore jatobá, na zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (28/7), a cerca de 6km do município.





Segundo relato do homem que encontrou o animal, o local, que fica perto de uma cervejaria, está sendo usado, frequentemente, por pessoas para a prática de rituais. "Dessa vez passaram dos limites. Isso não pode ficar assim e precisa ser investigado", complementou.



De acordo com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde de Frutal, o Departamento Municipal de Proteção Animal, assim que tomou conhecimento do caso, acionou a Polícia Civil (PC), que, por sua vez, orientou o órgão a registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar (PM).





"O Departamento Municipal de Proteção Animal deslocou uma equipe até o local dos fatos, em companhia de policiais militares. O caso agora será investigado pela polícia", complementou a nota.