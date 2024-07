Acidente em MG: três pessoas da mesma família são enterradas

Daniel Pereira, Ana Samylle Pereira, que estava gestante, e Enzo Gabriel Pereira eram membros da Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Foram sepultados na manhã deste domingo (21/7) no Cemitério Municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro, um casal e o seu filho pequeno, que morreram na última quinta-feira (18/7) em uma violenta colisão entre dois veículos, na BR-349, nas proximidades de Correntina (BA). O município baiano fica a cerca de 1.100 km da cidade mineira.





A família, frequentadora da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, foi velada no salão de eventos do Educandário Padre Lourenço, em frente ao Cemitério Municipal. Segundo informações divulgadas pelas Irmãs Carmelitas, o local foi cedido para que os três ficassem juntos no momento da despedida.



Forte colisão frontal





Uma picape Fiat Toro, de cor branca, e uma picape Volkswagen Saveiro, também branca, ocupado pela família de Frutal, colidiram de frente. Segundo informações divulgadas pelo Portal Velho Chico News, a picape Toro teria invadido a contramão da direção.





O acionamento da equipes do Serviço Móvel com Urgência (Samu) ocorreu no início na manhã de quinta-feira (18/7), por volta das 6h.





Daniel Pereira, Ana Samylle, que estava gestante, e Enzo Gabriel Pereira morreram no local do acidente. Já os ocupantes do outro veículo, um homem (motorista) e duas passageiras, foram socorridos para o hospital de Correntina.





Mortes durante as férias





Segundo informações divulgadas pelo padre Rogério Consentino de Aguiar, a família retornava de uma viagem ao Nordeste. O casal e o filho eram membros da pastoral da Igreja Nossa Senhora do Carmo.

"Uma família maravilhosa e muito atuante na paróquia. Meu coração de pastor neste momento dói como um pai perde filhos muito amados. Um casal maravilhoso, abençoado, disponível para tudo e de uma alegria contagiante. Enzo era uma criança linda, meiga e um coroinha aplicado. O céu ganha uma família. Que do céu eles olhem por nós, e que Deus nos console! Só nossas orações para fortalecer a família e a todos nós", lamentou o padre.





Por meio de suas redes sociais, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo também lamentou as mortes. “A Paróquia Nossa Senhora do Carmo está dilacerada. Deus chamou para a vida plena nesta manhã Daniel, Samylle e Enzo. Gratidão eterna por tudo que fizeram por nossa paróquia. Amamos vocês”.





Nota de pesar





A Escola Particular Vencer, onde o menino estudava, divulgou nota de pesar:





"Nosso querido aluno Enzo entrou para a família Vencer em 2024 e foi recebido na turma do 6° ano A, matutino.



Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, traga alívio ao coração também de seus colegas, professores, colaboradores e família Vencer, que tiveram sua vida marcada pela presença alegre e acolhedora do Enzo.



O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam (Salmos 9:9-10)".