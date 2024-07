Silas Magalhães foi encontrado sem sinais vitais e com aproximadamente sete perfurações no corpo









Um homem de 60 anos foi morto a facadas pelo próprio filho na tarde deste domingo (28/7) no Bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. Depois de cometer o crime, o suspeito tirou a própria vida.





A Polícia Militar foi acionada pela companheira da vítima, que relatou ter encontrado o marido caído na área externa da casa, em um canteiro de verduras, quando fazia a colheita que ele mesmo plantava. Ela afirmou que o enteado fugiu para os fundos do imóvel depois do o crime.





Silas Magalhães foi encontrado sem sinais vitais e com aproximadamente sete perfurações no corpo. Nos fundos da casa, os policiais também encontraram o suspeito morto.

Segundo a esposa da vítima, o suspeito havia se mudado para Poços de Caldas há quatro meses para morar com eles. No entanto, pai e filho vinham tendo conflitos frequentes. Após o almoço deste domingo, Silas foi colher verduras quando foi atacado pelo filho com golpes de faca.



A perícia da Polícia Civil foi acionada e apreendeu a faca utilizada no crime e o celular do suspeito. Os corpos foram liberados para o serviço funerário.