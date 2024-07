Belo Horizonte pode registrar chuva fraca e isolada na noite desta terça-feira (30/7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, mesmo que chova na capital, a baixa umidade deve prevalecer.

A meteorologista Anete Fernandes explica que a chuva é o único mecanismo que pode melhorar o ar em relação à poluição. Depois de 103 dias sem precipitação, muita poeira, cinza e outros resíduos encontram-se em suspensão na atmosfera.

“Mesmo um chuvisco melhora momentaneamente a qualidade do ar. O efeito é passageiro, visto que estamos no auge da estação seca e as primeiras pancadas significativas de chuva, historicamente, só começam a ocorrer a partir de meados de setembro”, diz Fernandes.

Porém, a especialista explica que a situação da capital é de uma seca forte e, portanto, mesmo que chova nesta terça, não é o suficiente para resolver a situação.

“Não é suficiente para resolver o tempo seco, mas melhora um pouco e de maneira momentânea a qualidade do ar. Caso não chova e apenas aumente a nebulosidade (e, consequentemente, aumente a umidade do ar) alivia momentaneamente a secura, mas neste caso não muito”, conclui a meteorologista.

A possibilidade de chuva é decorrente da atuação de uma centro-baixa pressão no litoral paulista que, aliada ao avanço de uma frente fria pelo oceano, pode trazer chuva fraca e isolada para o centro-sul e leste de Minas Gerais.

A mudança climática também abre passagem para uma fraca massa de ar frio, que tende a diminuir as temperaturas a partir de quarta-feira (31/7). Segundo a especialista, a temperatura máxima desta terça deve ser de 28ºC e a mínima de 14ºC, já amanhã, a máxima cai para 25ºC e a mínima para 12ºC.

Quinta-feira (1/8) deve ser um dia mais frio, com previsão de temperatura máxima de 24ºC e mínima de 10ºC.

A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde, evidenciando o tempo seco na capital, que está sob alerta para baixa umidade até as 18h de terça. Se a chuva prevista para amanhã ocorrer, BH se afasta da seca histórica de 2019, quando ficou sem registro de chuva por 113 dias.

Previsão para Minas Gerais

O avanço da frente fria pelo litoral da Região Sudeste favorece a melhora nos índices de umidade e aumento de nebulosidade, inicialmente no Sul e Zona da Mata, nesta terça pode trazer chuva isolada para estas regiões.

De acordo com o Inmet, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Leste de Minas, a nebulosidade aumenta a partir da tarde. Nessas regiões, há uma pequena possibilidade de chuvisco ou chuva fraca entre a noite de terça e a madrugada e manhã de quarta-feira.

Por outro lado, o tempo continua quente e seco no Norte e Oeste mineiro. O aumento da nebulosidade provoca redução das temperaturas máximas no Sul e Zona da Mata, já na terça-feira, e no Centro-Leste do estado a partir de quarta.

Nesta terça, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Grande BH. Nas demais regiões, o céu fica claro com névoa seca.