Nove bairros de Belo Horizonte ficarão sem água nesta terça-feira (30). A Copasa informa que, devido à manutenção operacional, o abastecimento de água poderá apresentar interrupções.





A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite de hoje (30). Para o bairro Lindéia, na Região do Barreiro, a previsão é no decorrer da tarde de terça.

A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d’água podem não sofrer impactos.

Bairros atingidos: Anchieta, Carmo, Cruzeiro, Estrela, Lindéia, Mala e Cuia, Santo Antônio, São Pedro e Sion.