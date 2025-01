Vai chover em BH nesta quarta-feira (29/1)? Confira previsão do tempo

Depois de uma sequência de dias de calorão, que chegou a bater recordes, Belo Horizonte promete ter uma quarta-feira (29/1) de temperatura amena e céu nublado. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas devem marcar o dia, e a temperatura varia entre 18°C e 27°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mudança climática chega após uma semana de sucessivos recordes de calor em meio as tempestades. Na terça-feira (21/1), a estação meteorológica do bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital, registrou 34,4°C, a maior marca de 2025 até então. No dia anterior, o calor também já havia quebrado o recorde, com 33,7°C, medidos na Regional Venda Nova. Desde sexta-feira (17/1), as máximas não deram trégua, ultrapassando os 32°C.

Agora, a instabilidade climática promete permanecer pelo menos até sexta-feira (31/1). A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta válido até as 8h desta quarta, prevendo pancadas de chuva entre 40 e 60mm, acompanhadas de ventos de até 50km/h e raios. O órgão recomenda atenção especial a áreas com histórico de alagamentos e regiões próximas a córregos. A travessia de ruas alagadas é fortemente desaconselhada devido ao risco de ser arrastado pela correnteza.

Os ventos fortes também são motivo de preocupação. O ideal é não estacionar veículos debaixo de árvores, postes ou estruturas que possam ser danificadas. Moradores de áreas de encosta devem monitorar rachaduras no solo e inclinação de postes. Qualquer sinal de instabilidade deve ser comunicado imediatamente à Defesa Civil pelo telefone 199.

O sistema responsável pelos recordes de calor agora atua de forma generalizada na Região Central, e no Sul e Centro-Oeste de Minas Gerais, o que aumenta a nebulosidade e traz chuvas intensas. "Isso reduz um pouco o calorão, mas não significa que as temperaturas extremas ficaram para trás", explica a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet.

Ainda segundo a meteorologista, embora recordes não estejam previstos no curto prazo, é esperado que os termômetros voltem a disparar ao longo do ano, especialmente entre setembro e outubro. "Estamos no início do ano, mas normalmente as maiores temperaturas do ano ocorrem entre o fim do inverno e início da primavera, quando prevalece o céu claro", afirma Anete.

Tempo instável em Minas

O clima em Minas Gerais segue a dinâmica típica do verão: calor, umidade e temporais localizados. Nesta quarta, as condições meteorológicas estão favoráveis ao tempo instável em praticamente todas as regiões do estado. A previsão é de chuvas fortes com raios e rajadas de vento, principalmente no Sul e Centro-Oeste do estado, na Região Central, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. A instabilidade climática deve persistir ao longo dos próximos dias.

Até sexta, a previsão é de chuvas intensas em grande parte do estado, com acumulados de até 50mm por dia, alerta o Inmet. Rajadas de vento podem atingir 60km/h em algumas regiões. Mesmo com as chuvas constantes, Belo Horizonte ainda está abaixo da média histórica para janeiro. Até essa terça-feira (28/1), o volume registrado era de 258mm — cerca de 64% do volume previsto, que é de 330,9mm.

Apesar da intensidade das chuvas, as altas temperaturas seguem marcando presença no estado. A previsão aponta máximas de até 37°C em algumas regiões de Minas Gerais, e mínimas de 16°C. Nesta quarta, Montalvânia, no Norte do estado, pode chegar a 35°C, enquanto Unaí, no Noroeste, deve registrar 33°C, conforme o Inmet.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Quarta-feira (29/1):

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Centro-Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temperatura: Máxima 37°C / Mínima 16°C

Belo Horizonte: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Máxima: 27°C / Estável. Mínima: 18°C

Quinta-feira (30/1)

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Centro-Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temperatura: Máxima 37°C / Mínima: 16°C

Belo Horizonte: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Máxima: 27°C / Mínima: 18°C.

Sexta-feira (31/01)

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Centro-Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temperatura: Máxima: 38°C / Mínima: 15°C

Belo Horizonte: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Máxima: 27°C / Mínima: 18°C

Sábado (01/02)

Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Centro-Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temperatura: Máxima: 37°C / Mínima: 15°C.

Belo Horizonte: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Máxima: 27°C / Mínima: 19°C