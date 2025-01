Acusado de esquartejar homem em situação de rua será julgado nesta quarta 

O julgamento do homem, de 25 anos, acusado de esquartejar uma pessoa em situação de rua foi marcado para esta quarta-feira (29/1), às 8h30, no Tribunal do Júri de Belo Horizonte, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH. O crime ocorreu em fevereiro de 2023, no Bairro Santo Antônio, na mesma região da capital mineira.

O acusado, levado a juri popular, responde por homicídio duplamente qualificado, com as agravantes de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com as investigações, ele matou a vítima, de 31, em seu apartamento e, com o uso de uma serra elétrica, esquartejou o corpo.

Após o assassinato, o acusado saiu pelas ruas do bairro em busca de um local para se livrar das partes do corpo. Parte dos restos mortais foi descartada em uma caçamba de entulho na Rua Barão de Macaúbas, onde foram encontrados em sacolas plásticas, já em estado avançado de decomposição.

A polícia apreendeu uma serra elétrica com vestígios de sangue no local do crime. Para o delegado Frederico Abelha, chefe da Divisão de Crimes Contra a Vida, a compra da ferramenta poucos dias antes do assassinato reforçou a suspeita de que o crime foi planejado. "A gente acredita que foi premeditado", disse o delegado em coletiva de imprensa na época.

Quatro dias depois do crime, o suspeito ligou para sua advogada para informar que havia uma pessoa morta em seu apartamento. Logo após, se internou em um hospital psiquiátrico no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH, sob a alegação de surto psicótico. Ele está detido desde então, depois de ter a prisão convertida em preventiva.

Um laudo do IML constatou que o suspeito possui transtorno de personalidade mista — uma perturbação da saúde mental, que reduz parcialmente a compreensão dos fatos, mas não completamente. Assim sendo, ele foi considerado semi-inimputável.

Histórico de crimes

Essa não foi a primeira acusação grave contra o suspeito. Em 2017, aos 17 anos, ele confessou ter matado a própria mãe, de 48, no Bairro Tirol, Região do Barreiro. A mulher foi encontrada no quarto do filho, amordaçada, amarrada com fita crepe e com um corte profundo no pescoço.

Após o assassinato da mãe, Mateus fugiu para a casa da madrasta e confessou o crime à polícia. No quarto dele, foram apreendidas facas, uma espada e navalhas.