Jovem que esquartejou homem em BH já havia assassinado a própria mãe

Jovem, diagnosticado com esquizofrenia, matou a própria mãe na região do Barreiro em BH (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press)

Homem esquartejado

O jovem de 23 anos que confessou ter esquartejado um homem em um apartamento no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesse domingo (5/2), assassinou a própria mãe, quando ainda era adolescente.O crime aconteceu em 2017, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro. A vítima, de 48 anos, foi encontrada amordaçada e amarrada com fita crepe e usava uma espécie de máscara. Ela foi morta com um corte no pescoço no quarto do filho.Após o crime, o suspeito fugiu para a casa da madrasta. Ele se entregou à polícia e confessou o homicídio. No quarto dele foram encontradas facas, uma espada e navalhas.O rapaz tem esquizofrenia e foi internado em um centro psiquiátrico no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Nesse domingo (5/2), a advogada do jovem acionou a polícia após ele confessar ter matado e esquartejado um homem dentro de seu apartamento, emBelo Horizonte.A suspeita é de que a vítima seja uma pessoa em situação de rua.Uma serra elétrica com vestígios de sangue foi apreendida no local. As partes do corpo da vítima foram encontradas em sacos plásticos no banheiro, já em avançado estado de decomposição.