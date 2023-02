Briga, dá pedrada em rival, vai em casa buscar arma e atira na vítima

Corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para exames no IML (foto: PCMG)

O corpo de um homem, de 36 anos, com marcas de tiros e pedradas, foi encontrado na noite desse domingo (5/1), região nordeste de Belo Horizonte. Dois homens e uma mulher, suspeitos do crime, cometido na Rua Horizonte Verde, no Bairro Capitão Eduardo, são procurados pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que a vítima e um outro homem brigaram no local. Um deles pegou uma pedra e agrediu o rival, na cabeça. Próximos deles, estavam outro homem e uma mulher, que não interferiram na confusão.

Com o homem caído, os três, o que brigou e o casal, deixaram o local e retornaram juntos, alguns minutos depois, com uma arma. O que deu a pedrada apontou o revólver na direção da vítima e atirou.

Logo depois dos tiros, o trio fugiu. Segundo a perícia da Polícia Civil, que esteve no local, a vítima levou seis tiros na cabeça. Foram encontrados estojos e um projétil de calibre 9 mm.