Polícia acredita que jovem planejou esquartejar homem em situação de rua

De acordo com a Polícia Civil, o homem revelou ter jogado pedaços do corpo de sua vítima em uma caçamba de lixo

Corpo encontrado esquartejado

A Polícia Civil acredita que o assassinato do homem, encontrado esquartejado em um prédio no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de BH, foi planejado. A arma usada no crime, uma serra elétrica, foi comprada dias antes do assassinato."Ele comprou essa maquita pouco antes do crime. A gente acredita que foi premeditado", afirma o delegado Frederico Abelha, chefe da divisão de crimes contra a vida. Em depoimento acompanhado da advogada, o jovem permaneceu em silêncio, mas, em conversas anteriores com os policiais, ele revelou onde escondeu as partes do corpo da vítima.Os restos mortais foram encontrados em uma sacola no fundo de uma caçamba de lixo, na Rua Barão de Macaúbas. No local, estavam a pelve e as coxas da vítima. O crime teria acontecido na sexta-feira (3/2). "Ele foi desovando partes em dias distintos", conta.Antes de ser preso, o jovem se internou em um hospital psiquiátrico, sob a alegação de ser esquizofrênico. Os agentes ficaram de plantão no centro médico para que ele fosse preso, em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver . Ele teria confessado o crime à equipe médica.O corpo foi encontrado dentro do apartamento do jovem, no bairro Santo Antônio. A arma usada para esquartejar a vítima foi uma serra elétrica, comprada poucos dias antes do crime.A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Marciel José Santos, de 31 anos. Ele era natural de Pernambuco e vivia em situação de rua em BH.