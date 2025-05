BR-381 liberada após 10 horas e meia de bloqueio por carreta tombada

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A rodovia BR-381 (Fernão Dias) precisou de 10 horas e 30 minutos de esforços das equipes da Concessionária Arteris Fernão Dias devido a um acidente com feridos para remover uma carreta e liberar as pistas do trecho do KM-508,3, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, na noite desta quarta-feira (30/04).

O congestionamento que ultrapassou 10 quilômetros ocorreu quando uma carreta e um carro se acidentaram, provocando o tombamento do veículo pesado de carga e o bloqueio da pista no sentido Belo Horizonte.

De acordo com informações da concessionária, o acidente ocorreu por volta de 11h e a liberação parcial de uma das pistas foi possível às 18h50, com a desobstrução total às 21h33.

Contudo, até 23h, ainda se sentiam os reflexos do acidente e das movimentações de socorro, com lentidão em filas de cerca de 2 quilômetros.

Três pessoas que estavam no carro atingido pela carreta tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital Regional de Betim.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um outro acidente envolvendo três carretas e quatro carros interditou a pista Sul da BR-381 (sentido São Paulo), na altura do KM 505,5, em Betim, por volta das 12h30 do mesmo dia. Três ocupantes tiveram lesões leves e recusaram encaminhamento médico. A via permaneceu bloqueada até as 15h, quando foi liberada.