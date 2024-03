O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), cobrou melhorias no Anel Rodoviário de Belo Horizonte e citou o acidente com um caminhão de combustível, nesta quinta-feira (14/3). Zema comentou a relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse esperar que as promessas feitas para o estado sejam cumpridas.

“Nós precisamos de melhorias, inclusive aqui no anel viário que hoje sofreu um grave acidente. É uma obra que vem sendo postergada. A solução definitiva eu falo que é o Rodoanel, mas é uma obra que ainda vai levar alguns anos para ser concluída. O anel viário precisa de melhorias e não é recente essa situação”, disse Zema em coletiva.

O governador apresentou os resultados do PIB de Minas Gerais em 2023, exaltando a marca histórica de R$ 1 trilhão, mas em seu discurso disse que muitas obras importantes para a economia do estado ainda vão ser iniciadas. Uma das obras citadas é o próprio Rodoanel, que foi uma das principais bandeiras da sua campanha eleitoral.

“Temos grandes obras para acontecer, o que de certa sinaliza que nosso crescimento vai perdurar. A obra do rodoanel ainda não consumiu um saco de cimento, nem 1kg de aço. Essa obra vai ser iniciada no ano que vem, uma das maiores obras em décadas dentro do Estado”, ressaltou.

Nesta madrugada um caminhão tombou no Anel Rodoviário, altura do bairro Goiânia, Região Nordeste da capital. O acidente provocou um incêndio em casas e carros que estavam estacionados no local. O motorista morreu carbonizado e, pelo menos nove pessoas foram feridas, sendo duas com queimaduras graves.