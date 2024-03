O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, disse que o governador Romeu Zema (Novo) finge proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de olho nas eleições de 2026. O líder religioso também informou que desconfia do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Ambos estiveram presente no ato de Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro.

Para Malafaia, os dois seriam "oportunistas", pois querem "surfar" na onda do bolsonarismo. "Estão fingindo que estão próximos de Bolsonaro, mas estão de olho na posição que ele vai deixar. Caiado e Zema querem tirar proveito político dessa massa monumental que apoia Bolsonaro. Querem ser a bola da vez. Essa é a verdade nua e crua, não acredito neles. São oportunistas", disse Malafaia. As informações são do jornal O Globo.



"Nunca vi eles (Zema e Caiado) abrirem a boca para fazer uma defesa sobre essa perseguição a Bolsonaro. Nunca vi eles falarem nada", completou.