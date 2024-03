Presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou à Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro, para inauguração de uma fábrica de fertilizantes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Romeu Zema (Novo) protagonizaram momentos inusitados nesta quarta-feira (13/3), durante a inauguração da fase final do Complexo Mineroindustrial da EuroChem, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. Foi o terceiro encontro dos líderes em pouco mais de um mês.

Primeiro, Zema cedeu alguns minutos do seu tempo de fala para o vice-governador Mateus Simões (Novo), pré-candidato do partido nas eleições estaduais de 2026. "Eu vou quebrar o protocolo. Quero escutar aqui uma pessoa que é a mais impactada pelo o que está acontecendo aqui hoje, que é um produtor rural muito próximo de mim", disse.

No púlpito, Simões contou uma história centenária sobre a sua família, que enfrentou dificuldades para produzir nas terras do Alto Paranaíba.

"Há 115 anos, minha família saiu de Florestal no lombo da mula para vir para esta região, onde nada nascia. Era uma região que só tinha pecuária precária", explicou. Ainda segundo o vice-governador, foi graças à adubação e à fertilização desenvolvida pelos homens e mulheres que a terra foi corrigida e hoje é próspera.

Ao retomar o discurso, Zema destacou a produção de café local. Na sequência, Lula também mencionou o produto durante a sua fala.

O presidente ainda brincou com Zema ao defender o diálogo e o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Nunca perguntei ao governador se ele é corintiano, cruzeirense ou atleticano", disse.