Rodoanel Metropolitano: Governo de Minas assina contrato de concessão

A obra promete desafogar o trânsito da Região Metropolitana de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O governo de Minas Gerais oficializou, nesta sexta-feira (31/3), a polêmica construção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com a assinatura do contrato de concessão ao grupo italiano INC S.P.A. A expectativa é que as obras comecem no início de 2024 e se estendam até 2028.





A obra promete desafogar o trânsito da RMBH, reduzindo o tempo de viagem no trecho em até 50 minutos. “É um projeto que vai fazer com que o estado mude, muito, e para melhor. Como empresário, eu sei que passar pela região metropolitana sempre foi um pesadelo”, disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (31/3).





O governo de Minas irá investir R$ 3,07 bilhões no projeto, montante vindo do acordo judicial assinado com a Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho, enquanto a concessionaria ficará responsável por cerca R$ 2 bilhões.