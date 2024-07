Um micro-ônibus pegou fogo e foi consumido pelas chamas na noite dessa segunda-feira (29/7), em Nova Lima, cidade da Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 23h25, o coletivo foi atingido pelo fogo no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas com Resende, no Centro da cidade.

Em relato, o motorista suspeita que as chamas tenham começado por causa de uma pane elétrica. Segundo os militares dos bombeiros, havia o risco de o fogo se propagar para edificações comerciais próximas ao incêndio.





Apesar de ter começado às 23h25, o incêndio só foi controlado no início da madrugada desta terça-feira (30), em torno de 01h. Do micro-ônibus só sobrou a carcaça. Já em relação aos danos nos imóveis próximos, ainda não há informação.









Os bombeiros gastaram cerca de 500 litros de água no combate aos focos. Não houve vítimas, o veículo estava vazio e seguia para a garagem.

A Guarda Municipal ajudou no isolamento do perímetro. O veículo é da concessionária Via Ouro, que foi procurada pela reportagem, mas até o momento não deu retorno.