Um motociclista de 50 anos morreu ao bater em um ciclista na rodovia BR-050, na manhã desta terça-feira (30/7), em Uberlândia. O ciclista, de 36 anos, sobreviveu. Ele estaria na contramão na via. Chamou a atenção o fato da moto ter sido retirada do local do acidente por colegas de empresa da vítima fatal.

O acidente aconteceu quando o condutor da moto ia para o trabalho, por volta das 6h. Ele estava na zona urbana de Uberlândia e se deslocava para o bairro Tibery, no momento em que bateu, à direita da pista, na bicicleta, que ia em sentido contrário.

Ambos caíram em um canteiro às margens da rodovia. O motociclista chegou a se levantar, mas, aos poucos, perdeu a consciência e mesmo com socorro de testemunhas e do médico do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate) não sobreviveu.

O ciclista teve ferimentos graves no rosto, mas não corria risco de morte. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e fará diligência para entender o motivo da retirada da moto. O veículo foi levado para o galpão da empresa onde a vítima fatal trabalhava logo após da batida.