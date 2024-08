A Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos após uma mulher gritar por socorro pela janela de um carro em movimento, no bairro Padre Teodoro, em Sete Lagoas, Região Central do estado.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, uma guarnição fazia patrulhamento no bairro na noite dessa terça-feira (30/7) quando tiveram a atenção chamada por uma mulhe que gritava por socorro. Ela estava na janela, do lado do passageiro, de um carro branco, que cruzou com a viatura policial.









Ao passar pela viatura da PM, o motorista iniciou uma fuga, ignorando várias paradas obrigatórias e fazendo zigue-zague na pista.





O condutor perdeu o controle da direção e bateu em outro veículo, no meio-fio e numa árvore. Cercado pela polícia, tentou escapar, mas ao engatar a ré, bateu num muro. O motorista recebeu ordem de prisão, mas se recusou a sair do carro. Acabou sendo imobilizado e preso.





A mulher, de 22 anos, trajava apenas roupas íntimas e contou aos policiais que está grávida de dois meses. Segundo ela, o motorista do carro é seu companheiro e tinha chegado embriagado em casa.





“Ele estava muito nervoso e iniciou uma discussão comigo. Depois de gritar, muito, me agrediu com tapas e socos”, contou a mulher. Ela ainda tentou pedir socorro usando o celular, mas o homem arrancou o aparelho de suas mãos e a agrediu. Ela ainda relatou que foi colocada à força dentro do carro.





Segundo os policiais, a vítima tinha hematomas e ferimentos no rosto e braços e uma fratura na mão esquerda. A mulher também contou que o companheiro afirmou que iria provocar um acidente de carro para que os dois morressem.





Uma bucha de maconha foi encontrada dentro do veículo. Os dois foram levados para o Hospital Regional, antes de serem levados à delegacia, para prestarem depoimento.