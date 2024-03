A partir do dia 1° de abril, as tarifas de pedágio na BR-135, entre Curvelo e Montes Claros, e na LMG-754, em Cordisburgo, serão reajustadas.

A tabela com os novos valores foi divulgada pela concessionária que administra as praças, Eco135, autorizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais (Seinfra).

O percentual de reajuste é determinado com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado entre março de 2023 e fevereiro de 2024, em conformidade com as disposições do Contrato de Concessão SETOP 004/18, celebrado entre a Concessionária e o Estado.

Veja a tabela

Tabela de reajuste de pedágios da Eco135 passa a valer a partir de 1° de abril Eco135/Reprodução

A Eco135 é responsável pela concessão de mais de 360 quilômetros de rodovias. A concessionária informou que investiu R$758 mi em melhorias nas rodovias e demais serviços prestados.

Cerca de R$16 mi em Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) foram recolhidos em 2023, contribuindo para o desenvolvimento dos 12 municípios atravessados pelo trecho.