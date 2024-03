O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (27/3), um alerta de risco para chuvas em 686 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo), válido até às 10h de quinta-feira (28/3). Belo Horizonte está entre os municípios sob alerta.

De acordo com o Inmet, o volume pluviométrico deve ficar entre 20 e 30 e mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 a km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As instabilidades registradas em todo o estado são decorrentes da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que influenciam as condições climáticas nas regiões Central, Sul e Oeste até quinta (28).

Já no Norte e Leste, a combinação entre o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade é a razão das chuvas, principalmente a partir da tarde.

O Inmet chama a atenção para um outro alerta para chuvas intensas, que deve atingir 34 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. As chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.

Recomendações

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda



Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Confira as cidades com risco de chuva: