Empilhadeira derruba postes e deixa 174 residências sem energia em Contagem

Uma empilhadeira bateu e derrubou um poste numa rua sem saída, em Contagem, na tarde desta terça-feira (8/7). O poste albaroado puxou outro e causou a interrupção de energia na região. Os postes atingiram um carro e caminhão que estavam estacionados. Ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG) no momento do acidente, o carro e o caminhão estavam vazios. O lugar foi isolado pelos bombeiros para atendimentos. A Cemig também foi ao local. Por causa do ocorrido, residências ficaram sem luz.

"A Cemig informa que uma equipe da companhia se encontra no local para isolar o trecho. No momento, são 174 clientes interrompidos por causa desta ocorrência. Assim que esse serviço inicial for concluído, ainda nesta tarde, a energia será restabelecida para 149 unidades consumidoras. A totalidade dos cientes será religada após a substituição da rede danificada, serviço com previsão de conclusão na noite desta terça-feira (8/7)", informou em nota.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), informou, em nota, que até o momento, não recebeu nenhuma solicitação formal de apoio ou atendimento no endereço da ocorrência.

"A Central de Operações segue monitorando a situação. Caso haja acionamento por parte dos órgãos competentes ou da população, as equipes estarão disponíveis para atuar conforme necessário", diz a nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos