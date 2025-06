O mês pode ficar ainda mais intenso quando a conta de luz chega, mas existem soluções simples e eficientes, e algumas que não exigem grandes reformas nem gastos se a sua conta atinge valores altos.

Essas dicas não substituem hábitos conscientes, como desligar o chuveiro elétrico quando não estiver em uso. Mas, combinado a outras medidas, pode gerar uma economia real. Conheça técnicas fáceis e práticas para diminuir o seu consumo de energia.

1. Priorize o modo "verão" no chuveiro

Equipamentos de alta potência, especialmente o chuveiro, respondem por até 30% da conta de energia. Usar a posição “verão” ou morna reduz o consumo drasticamente. E, claro, evite banhos longos, desligando enquanto se ensaboa.

2. Aproveite os horários de menor tarifa

Se sua fatura for no modelo convencional, prefira usar a máquina de lavar entre 22h e 8h, fora dos horários de pico. Quem tem tarifa branca deve evitar os picos diários, geralmente das 18h às 21h, para economizar ainda mais.

3. Acabe com o consumo fantasma

Carregadores, TVs e outros aparelhos em stand-by seguem consumindo energia, e ameaçam o bolso e a segurança da casa. Desconecte dispositivos sem uso e evite sobrecarregar réguas de energia, que podem causar curtos e até incêndios.

4. Troque lâmpadas e use luz natural

Substituir lâmpadas comuns por LEDs pode reduzir o consumo em até 80%. Além disso, pinte paredes com cores claras para refletir melhor a luz natural e diminuir as horas de lâmpada acesa durante o dia.

5. Evite uso desnecessário de equipamentos elétricos

Evite usar secadora, ferro elétrico ou ar-condicionado com frequência. Procure organizar essas atividades em dias frios ou na madrugada, e priorize a secagem natural das roupas.

Ajustar a geladeira em temperatura ideal evita consumo excessivo de energia e prolonga a vida útil do eletrodoméstico

6. Tarifa Social pode reduzir até 100% da conta

Famílias de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência podem ter direito a descontos pela Tarifa Social de Energia. O benefício varia de 10% até a isenção total do consumo de até 50?kWh/mês, dependendo do perfil.

7. Considere energia solar híbrida

Quem pode investir em placas solares com bateria híbrida consegue reduzir até 90% da conta, apesar do investimento inicial alto. O retorno costuma ser visto em poucos anos, especialmente em regiões com luz intensa e altos custos de energia.

8. Mantenha manutenção e escolha aparelhos com selo Procel

Limpe filtros do ar-condicionado e faça a manutenção de geladeira e máquina de lavar. Equipamentos bem conservados consomem menos. Ao comprar, opte por modelos com selo Procel ou eficiência energética A, mesmo que o preço seja mais alto, a economia compensa em médio prazo.

Essa combinação de hábitos inteligentes, truques rápidos e investimentos pontuais pode reduzir sua conta de energia de forma expressiva ao longo do ano. Experimente adotar três dessas estratégias hoje mesmo e acompanhe o impacto na próxima fatura.