Lavar roupa faz parte da rotina doméstica, mas você sabia que escolher o horário certo pode ajudar a economizar na conta de luz? O consumo de energia varia ao longo do dia, e alguns períodos são mais vantajosos para realizar essa tarefa.

Entenda como funciona a tarifa de energia e descubra o momento ideal para lavar roupas sem comprometer o orçamento.

Como funciona a tarifa de energia?

A conta de luz é influenciada pelos chamados horários de pico, períodos do dia em que há maior demanda de eletricidade e, consequentemente, tarifas mais altas. No Brasil, as concessionárias aplicam três tipos de tarifação:

Tipos de tarifa

Horário de ponta: período com maior consumo de energia, geralmente entre 18h e 21h. As tarifas são mais altas nesse horário;



período com maior consumo de energia, geralmente entre 18h e 21h. As tarifas são mais altas nesse horário; Horário intermediário: período próximo ao horário de ponta, com tarifas um pouco reduzidas;

período próximo ao horário de ponta, com tarifas um pouco reduzidas; Horário fora de ponta: quando há menor demanda por eletricidade, como durante a madrugada e manhã, resultando em tarifas mais baixas.

Como saber qual a sua tarifa?

Se você não tem certeza sobre o tipo de tarifação aplicada na sua conta de luz, verifique essa informação na fatura mensal, onde geralmente há a descrição do modelo de cobrança. Também é possível entrar em contato com a concessionária de energia da sua região para confirmar qual sistema está sendo utilizado.

Quem tem tarifa branca deve priorizar horários fora de pico, enquanto aqueles com tarifa convencional podem evitar o uso da máquina à noite Freepik

Melhor horário para lavar roupa e economizar

O momento ideal para usar a máquina de lavar depende do tipo de tarifação aplicada na sua conta de energia.

Para quem tem tarifa convencional

Se sua conta de luz não segue o modelo de tarifa diferenciada, a economia pode ser feita ao evitar lavar roupas no horário de ponta,sendo assim o horário ideal é entre a madrugada e a manhã de 22h às 8h.

Mesmo sem um impacto direto na conta, reduzir o uso de eletrônicos e eletrodomésticos nesse período ajuda na estabilidade da rede elétrica.

Para quem tem tarifa branca

A tarifa branca oferece preços diferentes conforme o horário de consumo. Se sua casa está nesse modelo de cobrança, o ideal é programar a lavagem de roupas para os horários fora de ponta, ou seja, antes das 17h ou após 22h.

Otimize o consumo de energia

Além de escolher o horário adequado, algumas práticas ajudam a reduzir ainda mais o gasto de energia na lavanderia: