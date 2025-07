Casa da Mulher Brasileira de BH deve ser inaugurada em 2026

Na manhã desta terça-feira (8/7), o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), visitou o canteiro de obras da Casa da Mulher Brasileira, no Bairro União, região Nordeste da capital. O equipamento público, voltado ao acolhimento e à proteção de mulheres em situação de violência, está sendo construído e tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2026.

A obra, sob responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), conta com um investimento de R$ 15,5 milhões, provenientes de recursos do município e da Caixa Econômica Federal. A futura unidade faz parte do programa federal Mulher Viver sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

Segundo Damião, a ideia é que o empreendimento seja mantido, depois de pronto, pela prefeitura e pelo governo de Minas. “Virou rotina falarmos de agressão contra as mulheres no nosso país, infelizmente. Temos que fazer todas as ações que pudermos para estar ao lado da mulher. A gente gostaria de nem precisar de um empreendimento desses, mas já que esta é a nossa realidade, a gente tem que estar aqui para apoiar essa mulher quando ela é atacada”, afirmou Damião.

A expectativa, segundo o prefeito, é de que as mulheres não precisem contar a história da agressão e/ou abuso em vários lugares até conseguir ser atendida. A proposta é que na Casa da Mulher Brasileira a mulher seja ouvida, acolhida e encaminhada ao lugar correto dependendo da demanda.

O espaço tem como objetivo oferecer atendimento humanizado e integrado às vítimas de violência, reunindo em um mesmo local diversos serviços especializados.

Entre eles estão: apoio psicossocial, atendimento jurídico com presença do Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado e Delegacia da Mulher, além de infraestrutura voltada à autonomia econômica, cuidado com crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e uma central de transportes.

A estrutura contará com cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de mais de 8 mil metros. A edificação será composta por sete blocos destinados aos diferentes serviços, além de um oitavo bloco para recepção e triagem.

As áreas serão organizadas por cores, com o intuito de facilitar a identificação e o acolhimento às usuárias. Estão previstas também obras de urbanização, como rampas de acessibilidade, escadas, estacionamentos e paisagismo.

Atualmente, as obras encontram-se em ritmo acelerado. As estacas, blocos e laje de fundação já foram totalmente concluídos. A etapa de execução dos pilares foi iniciada e alcançou cerca de 15% de avanço.

A Casa da Mulher Brasileira é considerada um avanço significativo na rede de enfrentamento à violência de gênero na capital mineira, ao promover o acesso ágil e articulado a serviços essenciais para a segurança, a autonomia e o acolhimento das mulheres.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos