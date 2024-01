A linha de ônibus 9211, que faz o trajeto Caetano Furquim/Havaí, na Região Oeste de BH, terá uma mudança de itinerário e novos pontos ao longo do trajeto para facilitar o acesso dos moradores ao Centro de Saúde Havaí. A alteração começa na segunda-feira (8/1).

O ponto final do ônibus no bairro Havaí irá migrar da Rua Olavo Bernardes para a Rua Deputado Sebastião Nascimento, próximo ao posto de saúde. Além disso, foram criados novos pontos de parada nas ruas Mário Coutinho, Paulo Piedade Campos, Manila e Deputado Sebastião Nascimento, em ambos os sentidos.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), folhetos informativos com as alterações foram distribuídos para as comunidades locais.