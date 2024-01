Um micro-ônibus com 13 passageiros chocou-se com um caminhão, depois de perder os freios, na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, na noite de quinta-feira (4/01). Apenas o motorista do micro-ônibus ficou ferido.

O choque aconteceu no km 477, na perigosa serra de Francisco Sá, entre o município homônimo e Salinas.

O micro-ônibus perdeu os freios na descida da serra de Francisco Sá e bateu com o caminhão. Chovia na hora do acidente. O veículo seguia da zona rural de Francisco Sá para a sede do município.

O motorista do veículo, de 29 anos, teve fratura na perna direita e um corte na mandíbula. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal de Francisco Sá.

Outro acidente

O trânsito na BR-251 está interditado desde às 9h20min dessa quinta-feira, em outro ponto da rodovia, km 507, entre Francisco Sá e Montes Claros, devido a um acidente com uma carreta bitrem, que capotou e caiu na pista. BR-251 ficou interditada por causa de acidente com carreta bitrem PRF/divulgação

A pista estava escorregadia devido à chuva. A carreta virou na pista, juntamente com sua carga, interrompendo totalmente a passagem de veículos no local.

Até o meio-dia, o trânsito permanecia parado no local, com a formação de longas filas de veículos nos dois sentidos da estrada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi iniciado o trabalho para desobstrução da rodovia, dificultado pela chuva. Mas, até o meio-dia, o trânsito continuava interditado no local, com longas filas de veículos nos dois sentidos da estrada, sem previsão quanto ao tempo de liberação.