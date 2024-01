A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas foi suspensa nos dois sentidos, inclusive no trecho entre Itabira e Nova Era, nesta sexta-feira (5/1), por questões operacionais, em decorrência das fortes chuvas registradas em Minas Gerais nos últimos dias.

Um dos prejudicados foi o professor de línguas, Leonardo Lobo, que estava com mais cinco pessoas, entre familiares e amigos, na Estação Central, em Belo Horizonte, rumo a Vila Velha, no Espírito Santo, e só ficou sabendo da suspensão na plataforma.



O professor disse que a viagem estava marcada para sair às 7h e até chegou a embarcar, mas às 7h40 o trem não havia saído. Logo depois disso houve um anúncio do cancelamento. "As passagens custaram R$ 146 por pessoa, e compramos no dia 26 de dezembro", conta.

Para contornar a situação, Leonardo, amigos e familiares compraram passagens na rodoviária, cada uma custando R$ 228, um prejuízo e tanto. "Conseguimos pegar ônibus, mas tivemos que ir separados por conta de horário. Duas passagens para um ônibus que saiu às 10h e nós quatro que sobramos compramos um que sai 13h", explica.

Para os passageiros que foram prejudicados pela situação e tinham viagens marcadas, a Vale, empresa responsável pelas viagens, informa que há a possibilidade de remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra no prazo de até 30 dias.

Para mais informações sobre as passagens, eles podem acionar o canal de atendimento: Alô Vale (0800 285 7000).