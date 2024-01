Papéis de documentos falsos apreendidos na casa do falsificador

A Polícia Militar de Juiz de Fora prendeu um homem, que tinha, em casa, um fato material para falsificação de documentos, como carteiras de trabalho, identidades, fotos de diversas pessoas, matérias para produção e outros.

A abordagem aconteceu na rua, mas ao interrogar o suspeito, este confessou estar de posse, em sua residência, do material. Os policiais foram, então, até o local e conseguiram a confirmação do delito.

Foram apreendidas 47 carteiras de trabalho sem procedência, diversas folhas com impressão para confecção de carteiras de trabalho, 25 carteiras de identidade completos, lâminas para plastificação tamanho ofício e tamanho RG, 78 carteiras de identidade em confecção, diversas folhas para impressão de RG, folhas com dados (para saques e golpes), folhas com dados de saques de aposentadoria e comprovantes de residências variados.

Além disso, seis cartões de crédito, com diferentes nomes, um talão de cheque, diversas fotos 3x4, uma tesoura, uma pinça, dois estiletes, um alicate de unha, duas almofadas para carimbo e um celular.

Levado para a delegacia, verificou-se que o suspeito tem diversas passagens criminais por roubo, estelionato, entre outros. Ele foi levado para o sistema prisional.