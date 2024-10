Simuladão gratuito e online vai preparar alunos para o Enem

Estudantes de todo o Brasil que têm o sonho de cursar Medicina e se preparam para encarar o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – têm uma oportunidade de testar os conhecimentos, de forma gratuita e sem sair de casa. Entre os dias 18 e 20 deste mês, a plataforma de estudos online PasseiMED e o portal Melhores Escolas Médicas promovem o Simuladão Enem 2024. O evento será 100% online.

As provas do simulado terão o mesmo formato, duração e características das avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio, a começar pelo número de questões aplicadas, 180 ao todo. Os estudantes serão testados nas quatro áreas de conhecimento abordadas no Enem: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Não haverá prova de Redação.

O tempo de realização do simulado será de quatro horas e meia, para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias; e de cinco horas, para as questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

Um cronômetro será utilizado para testar o ritmo dos participantes e garantir uma experiência realista, pedagógica e desafiadora. Em cada uma das provas, ao final do tempo definido, a plataforma encerrará automaticamente a aplicação. Somente serão corrigidas as questões que foram devidamente marcadas até o momento do encerramento.

A correção seguirá a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) no Exame Nacional do Ensino Médio e frequente nas avaliações em testes de múltipla escolha aplicados em diversos países.

A metodologia permite definir o grau de dificuldade das questões e o peso de cada uma delas; se a questão consegue diferenciar os candidatos que dominam ou não a habilidade avaliada; e a probabilidade de o candidato acertar no “chute”, ou seja, sem dominar o tema abordado. No Brasil, a TRI é utilizada desde 1995 nas provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mede o desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio.

Importância do simulado

Um dos organizadores do evento, Rafael Souza, professor e fundador da PasseiMed, ressalta a importância e benefício da realização de simulados na preparação para o Enem. “Realizar um simuladão é essencial para essa fase final da preparação. Por meio do simuladão o aluno consegue mapear o que tem de fazer para ajustar a sua rota de estudos, identificando quais conteúdos ou disciplinas precisa dar mais ênfase nesses últimos dias de revisão. Nesse momento, o foco deve ser revisar e aprofundar o que mais cai nas provas, em vez de tentar aprender novos assuntos”, explica.

Lucas Resende, CEO do portal Melhores Escolas Médicas, também destaca a importância da preparação adequada e estratégica para o Enem, especialmente para os alunos que aspiram ingressar no curso de Medicina. "O Simuladão chega justamente na hora certa, quando o estudante precisa superar o medo que pode surgir nessa reta final. Esse treinamento vai ajudá-lo a se sentir mais preparado e confiante, o que pode fazer toda a diferença no resultado final. Após meses de estudo para aprovação em medicina, esse simulado, que segue o modelo do Enem e utiliza a correção pelo método TRI, oferece uma oportunidade para o aluno treinar em condições reais, como se fosse o dia da prova", orienta.

Inscrições

As inscrições para o simulado estarão abertas, impreterivelmente, até às 23h59 desta quinta-feira, 17 de outubro, no site da PasseiMED. Estudantes que já são alunos da plataforma também precisam se inscrever.

Enem 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para as instituições de ensino superior brasileiras. Este ano, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, em mais de 10 mil locais, e o gabarito, disponibilizado no dia 20 de novembro. Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos para o Enem 2024. Este é o maior número de inscrições registrado desde 2020.

